海軍海巡分工 邱國正：對方無軍事裝備國軍不宜介入

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（中央社記者游凱翔台北14日電）立委關切金廈海域事件未來仍有可能發生，海軍、海巡應如何分工。國防部長邱國正今天指出，若對方未使用軍事裝備，國軍不宜介入；海巡署長周美伍補充，海巡通常應對民間或公務船舶，但民船與軍事船團一起活動，且區域、時間敏感，海軍也會派艦應處。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正專案報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲、國民黨立委馬文君都關切海軍、海巡分工議題。馬文君指出，目前面臨很多中共船隻越界問題，即使此次金廈海域事件解決，但仍會持續發生，軍方如何適切與海巡應對。

邱國正指出，海軍與海巡雙方平常均有協定任務分配，並交換情報，原則上只要對方沒有使用軍事裝備，國軍不宜介入，因為海上執法與海上作戰完全不同，須審慎面對。

周美伍表示，只要是軍艦、軍事活動，由國防部對應；若是公務、民間特殊船舶，例如訓練艦、海洋調查船，並在不敏感水域，一定由海巡署對應；若這些民間船與軍事船團一起活動，且國防部認定區域、時間敏感，海軍就會派艦應處，海巡也會在24浬對應監控。

羅美玲詢問，近期有媒體報導，中共3艘海警船近日侵擾台灣東部海域，當下並無海巡船艦應對，卻由海軍派遣諾克斯級巡防艦攔截，有學者批判，此舉已打破「海軍對海軍、海巡對海巡」的規則。

邱國正強調，海軍平常在台灣海峽、台灣東北、南端都派有偵巡艦；當天海軍艦艇遇到中共海警船當然就要驅離，並沒有「海軍刻意對海警」，國軍絕對不會打破規則。

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周美伍還原事發經過指出，台灣周邊海域每天都有海軍、海巡偵巡艦在不同位置執勤，當時這3艘海警船侵擾花蓮外海時未進入24浬鄰接區，由於國防部一週前已掌握這3艘海警船在台灣東南海域演訓，海軍、海巡通聯後發覺可能會靠近24浬，而且當天東部海域屬海軍62.9支隊、也就是海軍168艦隊管轄範圍，因此由海軍導向飛彈巡防艦寧陽艦並行監控。

周美伍表示，當時海巡南投艦於釣魚台水域偵巡後，南下與寧陽艦交接，南投艦一路監控海警船從彭佳嶼海域轉西北離開，中途完全沒有衝突。（編輯：郭無患）1130314