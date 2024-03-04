中國快艇案 周美伍：事發通報錄音資料已送檢調

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中國快艇翻覆案，無黨籍立委高金素梅今天指出，若依標準作業程序應有無線電通聯紀錄及船隻雷達軌跡圖，為何不公布。海巡署長周美伍說，通報機制及事發指管錄音資料已送檢調。

立法院內政委員會今天進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告及備質詢。

會前，朝野因專報名稱交鋒，海委會今天送進立法院的書面專報標題為「海洋委員會海巡署針對『113年2月14日取締大陸籍快艇事故案』專案報告」。

不過，內政委員會召委高金素梅一開會就宣布，專報名稱是「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」。

會中，多名立委質詢問到，專報名稱爭議是否影響與中方談判。周美伍答詢表示，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬。

隨後高金素梅質詢時指出，她不同意海洋委員會主委管碧玲及大陸委員會主委邱太山的「忍耐」說，若有真相及錄音、錄影就不需要忍耐，大可在談判桌上將這些證據呈現出來，讓對岸清楚了解事發過程細節，而非一昧說將所有資料交給檢調，對外則聲稱沒有錄音及錄影。

高金素梅認為，海委會及海巡署以擠牙膏方式提供資訊才會造成外界如此多疑慮，造成兩岸歧見升高，但樂見今天專案報告聽到周美伍答詢指稱手上有非常多資料。

她另提出數點質疑，包括海巡署起初指稱事發過程短暫且急於救人，而未錄影蒐證；但隨後又改口說中國船隻蛇行拒檢不慎翻覆，造成4人落海；直到有人質疑，海巡署又改口稱因高速追撞，兩船船身有多次接觸。

高金素梅表示，周美伍指稱兩岸偕同執法多次且密切聯繫，且在農曆春節大年初三（2月12日）就發現這艘三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），可見是接到所有訊息後，按照標準作業程序流程進行準備工作，可見此事非突發事件。

她指出，依照海岸巡防機關海域執法作業規範相關規定，海巡人員執勤時應隨時照相、錄音、錄影或使用其它蒐證方式，以保全相關事證，作為移送主管機關查處依據及保護海巡人員。

另外，規定內容還有海巡船艇應與被檢船隻保持距離，並以雷達監控，全程錄影、照相存證，以及依規定通報、反映。

高金素梅認為，若依照上述規定作業，應非對外宣稱無密錄器、未打開錄音裝置及全程錄影，且周美伍還出示中國船隻人員落海照片，是否代表全程是有錄影，只是不願拿出。由於過程兩船有碰撞，是否會道歉、懲處及行政程序報告。

她追問，若有雷達訊息，海巡署應該就有通報機制，能否明確回答從發現三無船到落海救人期間有無錄音、錄影，為何不公布完整無線電通聯紀錄，以及海巡署有無掌握事件相關船隻的雷達軌跡圖，兩岸協商時有無提供對岸了解。

高金素梅指出，立法院有職權調閱所有資料，不要說是因國防機密或交由檢調而無法提供，待內政委員會確定索資後會告知海巡署提供。

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周美伍答詢表示，春節年初三民眾報案的船隻無法確認是三無船，有可能是漁船、貨船或其它船隻，且兩者是不同時間得知，民眾報案為2月12日，海巡署雷達監控有快速目標進入禁限制水域為2月14日，後者相關通報機制及事發全程的指揮管制錄音資料，已送檢調單位調查。

他說，由於檢察官告知不可對外公布上述資料，若檢調同意就可對外提供，內政委員會索資也一定配合提供。（編輯：戴光育）1130304