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中國快艇案 管碧玲4項聲明盼早日化解歧見

2024/3/5 18:43（3/5 18:58 更新）
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海洋委員會主委管碧玲（右）5日赴立法院專題報告時，針對中國三無船舶非法越界翻覆事件提出4項聲明，將以最大誠意提供具體撫慰方案，給予家屬協助跟實質保障，期待所有努力能夠達成共識。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月5日
海洋委員會主委管碧玲（右）5日赴立法院專題報告時，針對中國三無船舶非法越界翻覆事件提出4項聲明，將以最大誠意提供具體撫慰方案，給予家屬協助跟實質保障，期待所有努力能夠達成共識。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）海洋委員會今天透過新聞稿，重申主委管碧玲4日在立法院備質詢時提出的4項聲明。包括對於亡者遺體及船隻相關發還，願意在完成台灣司法程序後，行政部門尊重家屬所有權人意願。

快艇翻覆釀2死案談判無共識，陸方家屬今天拒收慰問金，中午與泉州台辦副主任李朝暉等中方代表搭船離金，參與協商的海巡署人員則於3日返台；2具罹難的中國漁民遺體暫安置金寧鄉的金門縣殯葬管理所。至於全案後續偵辦進度，包括何時起訴，仍待金門地檢署偵辦。

海委會新聞稿4項聲明，包括第一，台灣是民主法治國家，自事發起及後續協商，海委會始終堅持事故真相必須於台灣體制交由獨立公正、客觀司法機關完成調查，未來會依調查結果釐清責任。第二，優先照顧家屬，願意在事故真相調查公布前，優先對家屬表達誠摯關懷與提供實質慰問。

第三，在司法機關尚未完成調查前，針對未進行蒐證錄影，以致無法第一時間呈現事發經過，造成社會與家屬未能及時了解真相深受煎熬等，由海巡署副署長許靜芝在公開記者會向社會道歉，並指派海巡署長周美伍赴靈堂向亡靈上香、撫慰家屬，對亡者死亡表達歉意。有關進一步道歉部分，也提出符合台灣法治下的版本溝通。第四，對於亡者遺體及船隻相關發還，願意在完成台灣司法程序後，行政部門尊重家屬所有權人意願。

管碧玲也透過新聞稿表示，期待所有努力能達成共識，深感遺憾今天這樣發展，仍然秉持最大善意，保持開放態度，盼早日化解歧見，共同解決問題。

管碧玲4日在立法院答詢表示，面對傷亡第一時間指示海巡署安頓亡靈，設立牌位、靈堂予以祭拜，委請金門海印寺師父誦經安靈、安渡亡靈，海巡署人員善盡靈前祭拜及對家屬應有責任，盡一切人道關懷努力。從家屬抵金即配合家屬要求及勘查船舶，協商過程以最大誠意提供具體撫慰方案，希望給予家屬協助跟實質保障，另外盡快讓2名生還者回國。（編輯：孫承武）1130305

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