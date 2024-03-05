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中國快艇案談判破裂 管碧玲：用開放態度化解歧見

2024/3/5 18:33
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（中央社記者王揚宇台北5日電）中國快艇翻覆案談判無共識，陸方家屬拒收慰問金，今天下午搭船回大陸，談判破裂，立委關注政府後續作為。海洋委員會主委管碧玲說，會一本誠意，希望用開放的態度盡快化解歧見，相關未來發展會在總體研商後持續聯繫。

中國快艇闖金門海域翻覆2死案，歷經多天馬不停蹄談判雙方仍無共識，陸方家屬今天拒收慰問金下午搭船返國，且陸方代表批評台灣毫無誠意，相關後果由民進黨當局負責。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

國民黨立委張智倫今天質詢時，詢問有關金廈水域陸船翻覆事件，根據媒體報導，大陸家屬及談判代表回到大陸，談判破裂，並詢問後續處理狀況。

陳建仁說，在中華民國的海域中，對於「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）的侵擾加以調查與驅離，這是理所當然也應該執法，這也是大家的共識。

管碧玲說，還是會一本誠意，希望能夠用開放的態度盡快化解歧見，至於相關未來的發展，會在總體進行研商後持續聯繫，也希望案情能夠回歸司法的偵查，趕快釐清真相，因為釐清真相對於未來發展是最重要的關鍵，如果能早日釐清真相，雙方的共識才能有共同基礎。

管碧玲指出，目前釐清真相需要司法的過程，而對方希望要有真相、要有賠償、道歉，雙方也都很希望能夠趕快有共識，障礙也一條一條朝向化解。

管碧玲說，也有幾個訴求幾乎有共識，但最後還是卡在制度面，因此趕快還原真相對未來發展是最重要、最有幫助的部分。（編輯：林興盟）1130305

#中國
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