金門快艇案 陳建仁：依證據偵辦 該道歉就道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北5日電）針對中國三無船舶非法越界翻覆事件，行政院長陳建仁下午表示，海巡署查緝驅離是依法辦理，對發生溺斃事件感到遺憾，台灣是民主法治國家，檢察官依證據偵查辦理後才能知道真相，該道歉就道歉，該賠償就賠償。

對於中國協商代表與罹難者家屬下午離台，海洋委員會主委管碧玲指出，對情況如此發展感到遺憾，政府還是會秉持善意，用開放的態度，期待未來雙方共同努力化解歧見，讓問題得到妥適的安排，並且恢復金廈海域的寧靜。

陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。民進黨立委李昆澤表示，三無快艇翻覆事件後，中國方面在進行10多次協商後，於今下午離台，要求政府應開誠布公，清楚說明協商過程。

管碧玲說，雙方對於這件事的定位落差非常大，並提出4項說明。

管碧玲表示，首先，台灣是民主法治的國家，事件發生開始持續協商，都堅持事實交給獨立的司法機關調查後才可以釐清責任，只要釐清一定勿枉勿縱。

其次，司法調查需要時間，事實釐清前優先撫慰家屬，願意盡最大誠意也努力溝通，對家屬表達誠摯關懷，並提供實質的協助，這部分幾乎達成某種程度共識，但名稱雙方仍有堅持。

管碧玲說，發生這件事感到遺憾，也知道家屬的痛苦，為了表達最大誠意，已安排海巡署副署長許靜芝藉由記者會，公開對於沒有錄影帶好讓家屬了解事實真相一事，對社會表達公開的道歉，也指派海巡署長周美伍到金門上香，並撫慰家屬，在上香時對亡者表達歉意，並致贈慰問金，對於未來進一步如何道歉，海委會有提出版本溝通，但還沒有達成共識。

管碧玲指出，有關罹難者的遺體及船隻發回部分，政府表達最大誠意，在司法制度跟家屬意願之間進行溝通，並承諾在司法體系完成必要程序後，盡快依家屬意願予以協助。

陳建仁表示，大陸三無快艇進入台灣禁限制海域，海巡署人員依法查緝驅離，但對於發生不幸溺斃事件感到相當遺憾，已請海委會及海巡署向受難者及家屬溝通，給予最好撫慰。但是，台灣是自由民主法治國家，事件發生後的證據，由檢察官偵查辦理，完成後才能知道真相在哪裡。

陳建仁強調，該道歉就道歉，該賠償就賠償，在沒有真相之前，對這件事還需要看檢調結果來做最後決定，並且由專業人員做事件的鑑定，畢竟還要看事證，依法辦理，尊重司法。（編輯：翟思嘉）1130305