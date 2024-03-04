中國快艇案立法院專報名稱爭議 藍綠白各表意見

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中國快艇翻覆案釀2死，立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲等人進行報告，藍營立委認為管碧玲擅改專報名稱應道歉，綠營表示有前例可循，白營盼遵守議場秩序。

內政委員會今天邀請管碧玲、陸委會主委邱太三、國防部及海軍司令部進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告及備質詢，但朝野在委員會前就先因專報名稱交鋒，管碧玲指專報名稱是違背事實的名詞定位，內政委員會召委高金素梅說專報名稱取自海巡署日前記者會。

由於各界關切中國快艇翻覆案，內政委員會會議室今天擠滿立委及媒體，高金素梅首先確認專報名稱如舊後，隨後進行程序發言順序登記，現場瞬間混亂，國民黨立委洪孟楷數度高喊「請民進黨委員回座，我們要開會」，高金素梅最後決定請各黨代表抽籤決定程序發言順序。

期間因為會場人太多，許多立委紛紛表達沒有座位可坐，如何進行質詢，甚至要求官員應讓座，現場媒體也因質詢台被人潮遮住而拍不到鏡頭，紛紛表達抗議，經高金素梅要求恢復現場秩序後才繼續進行。

直到開議逾20分鐘後，才由民眾黨立委麥玉珍率先程序發言，她表示，希望大家遵守議場秩序，否則專報會議開到明天也開不完。

緊接著發言的國民黨立委徐欣瑩指出，進行程序發言是要譴責管碧玲擅改專報名稱，就連陸委會的報告也沒有題目，要求管碧玲及邱太三應對此道歉，並指民進黨執政官員藐視立法院召委且還在臉書（Facebook）嗆聲，不尊重民意所選出的民代，譴責並要求道歉，以及退回此報告。

徐欣瑩認為，內委會所訂專報名稱，若管碧玲覺得此案有不方便說明處，可召開秘密會議，甚至或可與召委討論延緩報告，但不能擅自篡改名稱。

民進黨立委李柏毅表示，希望透過專報能釐清當天事件真相，以做為未來類似事件因應，也藉此機會讓所有人民了解，並讓海巡署持續精進，是用客觀方式釐清真相；專報改名稱，立法院都有前例可循。

高金素梅最後決議表示，稍早已宣讀專報名稱定案，管碧玲或海巡署長周美伍都有私訊給她表達「失禮」，但為維護國會尊嚴及行政權不能侵犯立法權，希望大家遵守，否則此例一開將造成後續諸多困擾，今天專報是希望還原真相，讓兩岸情況不要如此嚴峻，並對國人有所交代。（編輯：戴光育）1130304