日學者關注金門快艇案 籲日正視中國企圖武統台灣

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本前內閣參事官、嘉悅大學教授高橋洋一在週刊富士發文指出，因台灣離島金門周邊海域發生中國漁民死亡一事，中國海警船進行巡邏，加強威嚇。中國與台灣之間是否升高緊張，日本應思考如何因應。

高橋關注因金門快艇案，中國海警船艦巡邏等，正對台灣加強威嚇。他指出，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月主持「對台灣工作會議」時明示堅決打擊「台獨分裂」、遏制外部勢力干涉的方針，兩岸關係是否升高緊張，日本應思考如何因應。

高橋認為，中國國家主席習近平以「統一台灣」當成他第3任的目標且絕對要達標，但如此一來結果就是台灣的現狀將變更。台灣的副總統賴清德以「維持現狀」為政見而總統選舉勝選，「變更現狀」或「維持現狀」之間有很大的落差，這個落差要透過對話填補的可能性很小，很遺憾的，可能不得不靠力量（武力）解決。

高橋表示，國際社會的規則是不允許以力量（武力）改變現狀，但是聯合國常任理事國俄羅斯打破此規定，對烏克蘭展開侵略。中國理應是對俄羅斯打破規定一事做了相當的研究。

中國如果以力量（武力）改變現狀統一台灣的話，會受到國際社會如何制裁？國際社會對台灣會提供什麼樣的支援？最終能否成功地改變現狀？中國勢必得做好充分的判斷。

他還指出，重點是今年11月的美國總統大選。現在看來，這場大選看來是美國總統拜登（Joe Biden）對決前總統川普（Donald Trump），但誰勝出對中國而言能符合兩岸統一的野心呢？美國國會超黨派對中國採取嚴厲的態度，但這與美國政府的立場仍有很大的差距。

他表示，如果川普回鍋當總統的話，在經濟方面可能對中國採取強硬的態度，但在安全保障方面可能不與中國對峙，會說出「台灣的事由亞洲處理」，這和「烏克蘭的事由歐洲處理」的邏輯相同。

高橋認為，難保川普不會說出「台灣是亞洲的問題」。如此一來，中國最好在11月美國總統大選結果明朗前勿輕易試圖以力量（武力）改變現狀。

「台灣有事」的話，就是「日本有事」，台灣的事如果成了亞洲的問題時，日本就得站在最前面因應。

北韓很可能對南韓展露敵意，對自己國家所擁有軍力抱持信心，不惜與南韓對峙。如果美國以自己國家為優先考量，不認真關注亞洲，南韓又忙於應付北韓時，日本在亞洲所扮演的角色重大。

高橋在文末表示，至今日本在安全保障方面未必得做出判斷，但現在情況不同於以往。日本應該思考調整「非核三原則」、實施核武共有、研議加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等至今認為是禁忌的難題。（編輯：韋樞）1130303