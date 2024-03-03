金門快艇案 陸委會：陸方應加強管理三無船舶

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（中央社記者王承中台北3日電）中國快艇闖金門海域翻覆致2死，陸委會主委邱太三4日將赴立法院專題報告。根據書面報告，陸委會指出，本案發生的遠因實是陸方長期不依法取締三無船舶，導致三無船舶經常任意違法侵擾台灣禁限制水域所致；陸方應加強管理三無船舶，避免憾事再度發生。

立法院內政委員會4日將邀請海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會主委邱太三、國防部及海軍司令部等官員就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

根據陸委會送達立法院的書面報告指出，依兩岸人民關係條例規定，大陸船舶非經主管機關許可，不得進入台灣地區限制或禁止水域。未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，主管機關得逕行驅離或扣留其船舶、物品，留置其人員或為必要的防衛處置。

陸委會表示，經初步調查，海巡人員依法執行職務，過程並無不當，對於本次陸籍船員拒絕配合台灣方面的執法工作，發生不幸事件深表遺憾，也授權海基會透過兩會管道協處陸方家屬赴金事宜。

陸委會指出，本案發生的近因是陸方「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）拒絕配合執法並採取危險規避作為所導致；然而遠因實是陸方長期不依法取締其為數甚多的「三無」船舶，導致「三無」船舶經常任意違法侵擾台灣禁止、限制水域所致。

陸委會表示，台灣主管機關為維護漁民權益，依法驅離越界船舶，責無旁貸，也一再呼籲陸方應珍惜雙方長久以來在海上執法所累積的成果，同時正視「三無」船舶對海洋資源及漁民合法權益所造成的危害，以免憾事再度發生。

陸委會呼籲，各界靜待司法調查結果，台灣為法治國家，司法機關獨立適用法律，不受政治力控制。為避免主管機關後續處理不符司法程序，或陸方誣枉事實對結果不滿意，引發批評，因此須透過司法調查，始能堅守公正性。

陸委會表示，本案發生後，海巡署即移請檢察官偵辦，以消弭社會及國際對本案合法性的疑慮，尊重司法單位相關作業，釐清事實。（編輯：楊凱翔）1130303