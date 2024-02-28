快艇越界翻覆事件 國安高層：中方藉機灰色地帶壓迫

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（中央社記者溫貴香台北28日電）中國快艇闖金門海域翻覆致2死，國安高層今天表示，此事一開始就定調海上執法事件，無關政治；至於中方利用此事進行所謂灰色地帶壓迫，政府採取的作為就是民主國家肯認的獨立司法調查與適當揭露媒體社群操作等，讓其效果降至最低。

中國快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢翻覆造成2死。

國安人士今天表示，事件發生後，國台辦立刻以粗暴、惡性形容此案，接著中國官方媒體及社群陸續出現相關消息與評論，快速登上熱搜首位。持續觀察發現，到目前為止，中方約有2、3波在社群上的操作，以及在其水域對觀光船登檢，試圖升高情勢，短期內中國確實利用此事進行所謂灰色地帶的壓迫。

國安高層表示，中國利用模糊空間造成處理上的困擾，高度揭露與透明是一種好的應對模式。政府從頭到尾的態度都是一樣的，就是海上執法，當然最後是檢察官去調查、釐清。依法執法，無關兩岸政治。

至於中國海警展開巡查，處理本案的官員指出，為避免升高衝突，只要在可控範圍內，海巡仍維持既有勤務量能。目前金門巡防艇有16艘，量能足夠，若後續情勢升高，在6大海域的大艦會隨時支援、甚至進駐。

國安人士也說，目前還沒有直接的安全危害，因此仍維持現有部署，但不論海巡或其他軍事安全仍會進行應有的監控，在對方沒有造成威脅的情況下保持伴航、監控等，某種程度確保對方的動作不造成危害，這也與國際處理的模式一致。

至於對岸提出道歉等要求，國安高層表示，我方願意解決問題，因此雙邊溝通仍在進行，該有的人道關懷也會全力處理。不過中方要求道歉，就是不承認我方的執法權，這會被認定是片面作為。

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至於金廈海域情勢是否會持續升高甚至演變成常態行為，國安高層表示，無法純然預期對岸的行為模式，只能看相關單位在此海域的監偵能否到位、能否掌握與應對，並透過司法調查、完整的說明，削弱對岸增長任何意圖的可能性。

整體而言，國安高層表示，這起事件處理至今，就是單純的「海上執法事件」，這是三無船舶取締執法，態度上，就是交由司法做調查，釐清後續的處理，台灣身為民主國家，該有人道關懷，都會全力處理。（編輯：翟思嘉）1130228