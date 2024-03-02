中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

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（中央社記者洪學廣金門縣2日電）中國快艇翻覆案導致金門海域情勢升溫，有金門民眾目擊台灣海巡艇在風浪中與4艘中國海警船對峙監控並行，相關影片都被上傳網路，也凸顯海巡仍堅守崗位維護主權。

中國快艇翻覆案，海巡署與中方代表協商至今仍沒有結論，但與廈門遙望的金門周邊海域情勢近來有升溫趨勢。金門岸邊民眾就拍到台灣海巡艇在風浪中與2編隊共4艘的中國海警船並航畫面，雖然海巡艇噸位小，卻仍無懼緊跟監控動態。

根據YouTube「安頭金門」上傳的影片內容顯示，台灣海巡艇在天氣惡劣時仍盡忠職守緊跟著中國海警船持續監控，雙方距離十分靠近，且海巡艇雖和中國海警船有大小噸位差距仍堅守崗位，期間中國海警船2個編隊更交叉而過，進入金門限制水域交會。

據影片資訊顯示，這部影片拍攝於2月28日，中國2編隊海警船各從東西出發，並在金門南海岸中間交會，遭解讀「就是要展現中共進一步限縮金門治權決心」。（編輯：謝雅竹）1130302