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夏立言會晤宋濤 稱監督民進黨政府妥處金門快艇案

2024/2/29 19:52（2/29 20:13 更新）
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國民黨副主席夏立言（左）29日與中共中央台辦主任宋濤（右）在上海和平飯店會面。14日中國一艘快艇越界闖入金門海域並翻覆釀2死，這次會談中，宋濤批評「民進黨當局粗暴對待大陸漁民」，夏立言則稱國民黨會敦促、監督民進黨政府妥處此事。中央社記者張淑伶上海攝 113年2月29日
國民黨副主席夏立言（左）29日與中共中央台辦主任宋濤（右）在上海和平飯店會面。14日中國一艘快艇越界闖入金門海域並翻覆釀2死，這次會談中，宋濤批評「民進黨當局粗暴對待大陸漁民」，夏立言則稱國民黨會敦促、監督民進黨政府妥處此事。中央社記者張淑伶上海攝 113年2月29日
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（中央社記者張淑伶上海29日電）國民黨副主席夏立言今天與中共中央台辦主任宋濤在上海和平飯店會面，針對快艇在金廈水域翻覆一案，宋濤稱民進黨政府「草菅人命、冷漠無情」，夏立言則說，會敦促、監督民進黨政府妥善處理。

夏立言與宋濤29日晚間6時許在和平飯店會面，開放約6分鐘給在場媒體拍攝。會晤地點經過精心安排，1998年第2次辜汪會談即在此舉行。當時海基會董事長辜振甫率團訪問中國大陸，與海協會會長汪道涵會談。

宋濤致詞時說，和平飯店是兩岸交流的見證者，1998年辜汪會晤就兩會交流達成許多共識，今天在此會面是對兩岸關係跌宕起伏的歷程回顧，也是為了把握好當前兩岸關係形勢，為兩岸關係發展共同努力。

他重申，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上與國民黨相向而行，共同努力維護台海和平穩定；並稱「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，堅持對立對抗的思維，損害了兩岸關係」。

宋濤說，春節期間，「民進黨當局粗暴對待大陸漁民，致兩人遇難，草菅人命、冷漠無情」。

他稱陸方始終秉持「兩岸一家親」，對台灣漁民充滿善意。陸方堅決維護大陸漁民的合法權益，對「傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全的行為絕不容忍。」

他肯定夏立言率團到大陸為兩岸和平發展做努力，並表示藉此機會，願聽取夏立言的意見。

夏立言此行從26日開始訪問中國大陸。他致詞時說，這次是過年前就與大陸的台商、台生、台師有過承諾，過去幾天都與台商座談，這是主要目的，「也希望有機會與國台辦的朋友見個面、交換意見」。

他強調，中國國民黨「永遠會秉持九二共識、反對台獨的堅定立場」，盼延續過去國共兩黨合作友好的關係，繼續為兩岸關係和平發展作出貢獻。「我們希望在兩岸關係裡，中國國民黨永遠是一個正面的力量」。

夏立言提到這次大選結果，表示雖然未盡如人意，但是可以看出來，「台灣的民意基本上是站在我們這一邊」。國民黨會利用在立法機關強力的立場監督民進黨政府，希望能夠按照全民的意願做出對兩岸關係有貢獻、幫助的事情，「絕對不能倒行逆施」。

對於近日在金廈水域發生的快艇翻覆事件，夏立言表示，國民黨主席朱立倫希望此次會面能透過國台辦向家屬表達撫慰的意思，「我們會敦促、會監督民進黨政府，一定要能夠妥善的處理這件事情，盡快的發掘事實」。

中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死，另2人生還。事件發生後，國台辦17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動。（編輯：陳鎧妤）1130229

國民黨副主席夏立言（後左）29日與中共中央台辦主任宋濤（後右）在上海和平飯店會面。會晤地點經過精心安排，1998年第2次辜汪會談即在此舉行。當時海基會董事長辜振甫率團訪問中國大陸，與海協會會長汪道涵見面。中央社記者張淑伶上海攝 113年2月29日
國民黨副主席夏立言（後左）29日與中共中央台辦主任宋濤（後右）在上海和平飯店會面。會晤地點經過精心安排，1998年第2次辜汪會談即在此舉行。當時海基會董事長辜振甫率團訪問中國大陸，與海協會會長汪道涵見面。中央社記者張淑伶上海攝 113年2月29日
#民進黨
#宋濤
#夏立言
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