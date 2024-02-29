金門快艇案 海基會：希望各方理性看待事件

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（中央社記者李雅雯、謝怡璇、廖文綺台北29日電）金門快艇翻覆案台、陸協商中。海基會今表示，持續配合需求執行證件展延；案件進入司法程序，希望各方理性、務實地看待這起事件；協商內容由主管機關說明。

海峽交流基金會（海基會）今下午舉行背景說明會，海基會副秘書長蔡孟君於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，金門三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）事件發生後，海基會依照大陸委員會（陸委會）委託，發函給大陸海峽兩岸關係協會（海協會）通報事件相關情形，事發隔天、15日發函一次；19日發函一次，海協會未有正式回函。

蔡孟君提到，海基會在第一時間啟動，協處大陸船員家屬來台有關事宜，在家屬抵達金門前，先派3名海基會人員赴金門，目前尚在金門待命中。海基會與陸委會積極協調移民署等有關單位盡速地核發入出境許可證，將會依據實際需要辦理相關證件延期等事宜。

她提到，在親屬關係公證、死亡證明公證等文書驗證程序上，也會全力協助家屬，讓整個過程更加地便利迅速。對於這起不幸事件對大陸家屬表達慰問和關懷，在他們停留期間，將隨時關注、提供必要協助。

關於協商細節、大陸家屬訴求等細節，蔡孟君強調，協商內容由主管機關做統籌說明；撫慰金等討論不是海基會角色涉及。

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蔡孟君強調，相關協商事宜正由主管機關處理中，主管機關也多次呼籲，這起事件是「我方依法執法」，案件也進入了司法程序，希望各方尊重司法體制，靜待調查結果，讓公正客觀資訊後續可以提供給大眾；希望各方理性、務實地看待這起事件 不要用扭曲角度看待。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死，另2人生還。海巡署副署長許靜芝等官員與大陸代表今在金門浯江飯店進行第10次協商，閉門會議結束後，對於媒體提問有否協商結論未有回應。（編輯：陳鎧妤）1130229