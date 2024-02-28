金門快艇案 陸委會：中共指控是抹黑歪曲事實

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國大陸國台辦今表示，台灣在金門快艇翻覆事件上「隱瞞、撒謊、誤導」。陸委會今回應，政府全力協助後續處理事宜，中共的指控是抹黑、歪曲事實，呼籲尊重台灣司法體制。

大陸委員會（陸委會）今透過新聞稿作出上述表示。

陸委會表示，陸「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）事件發生以來，政府全力協助不幸罹難者家屬及協同相關人員處理後續事宜；中共無視台灣司法部門積極調查肇因和主管部門誠意地對待家屬等善後處理的努力，反而汙衊、抹黑台灣掩蓋事實、卸責、冷血。

陸委會指出，中共這些指控是歪曲事實，也絕非誠心處理這起不幸事故的正確方式，再一次呼籲，必須尊重台灣的司法體制，靜待台灣檢方完成調查及公布客觀公正的事實真相，這才能使家屬盡快地得到真正的撫慰。

另交通部觀光署日前宣布，旅行業7日起停止招攬前往中國大陸旅行團。

陸委會表示，由於對岸未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，考量整體情勢不利國家利益，以及「反間諜法」造成赴陸風險增加，於是交通部宣布原規劃暫難執行。

陸委會指出，已經多次表示，有關恢復旅行社組團赴陸，倘若大陸願意釋出善意，採取對等互惠作為，不排除可進行適當調整，兩岸何時可以開放雙向團客觀光，「現在完全要看中共是否真心誠意要推動」。

陸委會強調，政府推動兩岸健康有序交流的政策立場沒有改變，再次呼籲大陸停止對台負面舉措，與台灣進行不設政治前提的溝通對話，務實地處理兩岸各項議題，共同維護兩岸人民福祉權益。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今於例行記者會上對於金廈海域陸快艇翻覆事件表示，「台灣方面在廈金海域撞擊大陸漁船致4名漁民死傷」、「在事件真相方面，民進黨當局隱瞞、撒謊、誤導，前後矛盾，試圖掩蓋真相，推卸責任」。

關於台灣旅行業組團赴陸旅遊喊卡，朱鳳蓮指出，「出爾反爾又禁止組團的還是民進黨當局，這些充分證明民進黨當局從一開始就沒想要解決問題，只不過是做做樣子罷了」。（編輯：唐佩君）1130228