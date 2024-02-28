台獨黨綱已是歷史文件？ 北京仍要九二共識

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）民進黨中國事務部主任吳峻鋕日前在一場線上講座上說，「台獨」黨綱已是歷史文件。對於此一說法對兩岸關係的影響，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，交往、對話都無從談起。

朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會上說，台灣任何政黨，只要承認一個中國原則，和大陸交往都不存在障礙。民進黨只要改變「台獨」立場，大陸與之交往、對話的大門是敞開的。但如果堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，則交往、對話都無從談起。

此前媒體報導，吳峻鋕與中國大陸學者進行視訊座談，提及「台獨黨綱已是歷史文件」，被認為是改善兩岸關係的重要一步，並被解讀為向中國大陸傳達選後的兩岸立場。

民進黨發言人吳崢26日說，閉門會議內容遭媒體片面解讀。

吳崢強調，民進黨的重要文件皆有公開資訊及清楚的歷史脈絡，台灣的未來應由台灣人民共同決定，這是台灣人的共識，也是民進黨台灣前途決議文所堅持的路線。（編輯：吳柏緯）1130228