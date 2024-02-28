金門快艇案未果 國台辦批民進黨隱瞞真相沒有歉意

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）金門快艇案件，兩岸數度協商至今未能有結果。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，事發半個月，「民進黨當局」沒有表達歉意，並刻意「隱瞞、撒謊、誤導」真相。

今天舉行的中國大陸國台辦記者會，朱鳳蓮在會上針對兩岸金廈海域衝突後續首先指責海委會主委管碧玲。朱鳳蓮說，管碧玲把處理「214惡性撞船事件」當成「個人政治表演」，「隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇」。

朱鳳蓮進一步說，管碧玲不僅對遇難者沒有一句道歉，「還對善後工作不斷設置障礙」，「極為冷血、為人不齒」。「奉勸這位女士，將心比心，停止繼續傷害遇難者家屬，盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代」。

朱鳳蓮又說，這件事情嚴重傷害兩岸同胞感情，引起大陸各界強烈憤慨及台灣輿論的普遍質疑。事件發生到現在半個月，「民進黨當局」沒有表達任何歉意，在事件真相方面，「民進黨當局」隱瞞、撒謊、誤導，前後矛盾，試圖掩蓋真相，推卸責任。

她說，台灣一些政客和媒體「罔顧事實、大放厥詞、態度囂張、毫無人性」。大陸對此表達強烈憤慨和譴責。

朱鳳蓮強調，嚴正要求台方盡快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。大陸將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。大陸方面保留採取進一步措施的權利，「一切後果由台方承擔」。

她並在記者會上強調，現在的問題癥結在於，台方應盡快公佈事實真相、嚴懲相關責任人、向遇難者家屬道歉、滿足遇難者家屬合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。台灣有關方面應切實拿出解決問題的誠意和善意，處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

中國大陸一艘載乘4人的快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。死者家屬、大陸代表近來與海巡人員數度協商，同時中國大陸海警在金廈海域巡查走向常態化。（編輯：曹宇帆）1130228