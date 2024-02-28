中國快艇翻覆案國台辦批冷血 海巡署澄清非事實

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）中國快艇翻覆2死事件，中國國台辦批評「民進黨當局」刻意隱瞞、誤導真相。海巡署今天回應，海委會主委管碧玲第一時間即指示撫慰家屬，對案情全面檢討，國台辦指控冷血非事實。

中國大陸國台辦今天舉行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮在會上針對兩岸金廈海域衝突後續首先指責海委會主委管碧玲，認為管碧玲把處理「214惡性撞船事件」當成「個人政治表演」，「隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇」。

朱鳳蓮進一步說，管碧玲不僅對遇難者沒有一句道歉，「還對善後工作不斷設置障礙」，「極為冷血、為人不齒」。「奉勸這位女士，將心比心，停止繼續傷害遇難者家屬，盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代」。

對此，海巡署發布新聞稿回應，管碧玲案發後第一時間即表達關心，各項督導指示均朝向「安頓亡靈、撫慰家屬」方向努力；對案情態度則是「不偏不倚，要求全面檢討」，後續由海巡秉持人道關懷立場，積極與家屬協商，提供具體撫慰方案，盼給予家屬最實質協助與保障，國台辦指控冷血並非事實。

海巡署說明，管碧玲指示相關作為包括面對傷亡安頓亡靈、撫慰家屬，第一時間指示副署長委請海印寺師父安靈、誦經，安置靈堂；責成海巡人員善盡靈前祭拜，替家屬盡責，並莊嚴舉辦頭七法會；指示海巡隊、岸巡隊人員靈前上香，並安排每天拜飯至今，未曾中斷。

此外，也指派海巡署長靈前上香與撫慰家屬，並向亡者表達歉意，致贈慰問金，各界也紛紛撫慰家屬、致贈慰問金，各界慰問不斷。

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海巡署指出，會捍衛海巡署海上執法權力，堅持「三無船」取締執法準則，依法行政；針對案情內容也不偏不倚、大公無私，接受檢察官調查，還原真相；至於沒有蒐證錄影導致家屬、社會無法迅速了解案情，已由副署長公開表達歉意；後續管碧玲也指示海巡署對執法人員進行專業心理諮商；並指示幹部就勤務裝備、勤務管理成立策進小組，就此案全面檢討。

海巡署副署長張忠龍指出，海巡依法行政立場不變，現階段仍以接受司法檢視、策進勤務管理、籌購蒐證器材，以及給予家屬人道協助與實質撫慰為重，由衷感謝各界賢達所給予協助與指正。海巡重申此案為執法個案，並非如國台辦所稱惡性撞船事件，更無涉政治，呼籲國人理性看待。（編輯：謝雅竹）1130228