專家：中國藉由金廈海域爭議 侵蝕台灣管轄權

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（中央社台北28日電）自金廈海域爭議後中國海警及監測船頻出沒於金門周邊禁限區，專家分析，中國正侵蝕台灣管轄海域的管轄權，並藉此合法化對金門海域的控制，呼籲華府應明確表態挺台。

一艘中國的「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日擅闖台灣禁限區海域，海巡署隨即追緝，造成這艘搭載4人的三無快艇不幸翻覆及2死，之後中國海警在金廈海域執行常態化巡查。

美國之音（VOA）今天報導，美國企業研究所（AEI）與戰爭研究所（ISW）23日發行的最新一期「中國－台灣週報」（China-Taiwan Weekly Update）指出，中國常態化的海洋執法，侵蝕台灣管轄所屬海域的管轄權。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）研究員善學（Thomas J. Shattuck）表示，北京當局正利用這起事件合法掌控金門海域。善學曾在小金門教英語一年。

他說：「北京經常利用引人注目的事件，通常是政治訪問，來進一步限制台灣的主權，並常態化它自己對部分台灣水域的管轄權。」

他說，針對兩個漁民喪生的反應就是一例，北京試圖以此擴大它的執法，並宣示它是個負責任的行為體，「但是它的目標就是要常態化對金門部分地區管轄。」

善學表示，金門事件只是北京工具箱裡用來不發一彈擠壓台灣的又一次反應，這個事件掀起的效應有可能比違反防空識別區及高空氣球更嚴重，因為它直接使兩邊海警和海巡進一步接觸。

他說：「如果這種情形在其他地方也常態化，那將對台灣控制自身水域的能力造成巨大的影響。」

善學指出，台灣交由海巡署處理這起爭端是個明智決定，這是一個試圖減少緊張局勢的姿態，不過也有可能造成反效果，因為沒有強大的軍事存在，反而給中國更多操作空間。

他說，因應來自中國的各種施壓，反而凸顯台灣是個比較負責任的行為體，台灣應該繼續穩定表明，將保護自己的主權和公民不受中國干預，並呼籲華府必須明確表態支持台灣。

善學指出：「另一個訊號應該是美台海警合作協議的發展，情況已經越來越清楚，這將是跨海峽緊張局勢的下一個階段。」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130228