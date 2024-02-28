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中國快艇越界翻覆2死
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快艇案會談 國台辦：與兩岸協商談判無關

2024/2/28 11:53（2/28 12:02 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）金門快艇案後，大陸紅十字會代表近來密集與海巡署談判。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天強調，泉州紅十字會與台灣有關方面進行善後處理事宜的溝通，與兩岸協商談判無關。兩岸制度化協商仍要回到「九二共識」的基礎。

中國大陸一艘載乘4人的快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。死者家屬、大陸代表近來與海巡人員數度協商。

朱鳳蓮今天在記者會上指出，泉州紅十字會有關人員受家屬委託，與台灣有關方面就「『2．14』惡性撞船事件」善後處理事宜進行溝通，與兩岸協商談判無關。

她強調，兩岸制度化協商機制停擺的原因眾所周知。只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

朱鳳蓮表示，兩岸對話協商是大陸的一貫主張。兩岸對話溝通機制停擺的原因「眾所周知」，解決的辦法清楚明瞭。只要「民進黨當局」承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判的大門隨時可以打開。

對於大陸方面沒有簽署交接證書，朱鳳蓮說，「我們是接回2名生還漁民，並非所謂的『遣返』」。事情發生後，經由福建省、泉州市有關方面與有關漁民家屬溝通，20日泉州市紅十字會有關人員陪同家屬赴金門，「接回」了2名生還漁民。（編輯：曹宇帆）1130228

#九二共識
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