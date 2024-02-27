快艇案後 福建紅十字會：仍盼人道領域溝通合作

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）金門快艇案後，中國大陸福建省政協常委、福建省紅十字會分管日常工作的副會長董良瀚今天表示，這幾年兩岸紅會溝通「出了很大問題」，但作為紅會仍希望在人道領域上建立溝通管道，與台灣民眾合作。

董良瀚今天出席在北京人民大會堂台灣廳舉行的「連橫『台灣通史』（譯註本）新書發布會」，他在會後接受媒體訪問時作上述表示。

對於兩岸在金廈水域的衝突紛爭，董良瀚聲稱，大陸要求「台灣當局」要盡快公布真相，台灣「社會經濟發展狀況不可能沒有錄像（錄影）」，並且要給予家屬道歉。

董良瀚又說，作為紅會，主要是快速建立人道的溝通管道，這很重要。然而，這幾年兩岸紅會溝通出了很大問題，因為它們的法律地位做了修改，但是希望能盡力與台灣紅會在應急救援、人道救助上合作。

中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。死者家屬、大陸代表近來與海巡人員數度協商，同時中國大陸海警在金廈海域巡查走向常態化。（編輯：邱國強）1130227