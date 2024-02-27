中國快艇翻覆案 管碧玲：談判沒有破裂

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（中央社記者范正祥台北27日電）中國快艇闖金門海域翻覆致2死，海巡人員與死者家屬及中方代表團歷經數日協商，對於是否有共識均三緘其口，立委今天在立法院質詢時關切談判是否已經破裂，海委會主委管碧玲表示，談判沒有破裂。

中國快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2死。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告質詢，相關部會首長列席。國民黨立委呂玉玲質詢時提問，這次中國大陸快艇翻覆事件，是否確定因為碰撞而發生翻覆情形。陳建仁答覆，已經請相關專家小組鑑定，鑑定結果還沒有出來。

對於呂玉玲質疑沒有影像，各說各話，恐難還原事件真相，陳建仁說明，有影像當然最好，但是沒有影像也不是說不能鑑定。

管碧玲表示，有關案情的部分，目前都在檢察官偵辦過程中，由檢察官全盤掌握。

對於外界質疑連日來協商似乎無法達成共識，談判是否已經破裂，管碧玲答覆呂玉玲質詢時解釋，談判沒有破裂。她也指出，案情的偵查，沒有辦法透過溝通協調，絕對是檢察官偵辦。至於協商的部分，雙方有一個合議，在協商結論還沒有出來之前，任何一方都不對外透露內容。（編輯：張若瑤）1130227