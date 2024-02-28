金廈海域衝突 國台辦拒談三無快艇

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中國一艘「三無快艇」14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死2生還。對於大陸要如何管理「三無快艇」，國台辦今天未給予回應，並指現在要搞清楚事情真相。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上做上述表示。

有媒體詢問，除追究執法方式外，要如何來管理「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）。

對此，朱鳳蓮表示，當下問題的起點就是搞清楚事件是如何發生的。台灣方面應盡快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。「這是處理『2．14』惡性撞船事件的當務之急」。

朱鳳蓮並聲稱，關於維護有關海域作業秩序問題，大陸方面近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。

她說，對台灣漁民，以「同胞情誼相待」，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。

朱鳳蓮表示，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全。（編輯：曹宇帆）1130228