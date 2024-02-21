中國快艇翻覆案 國台辦要求公布真相並嚴懲

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚針對快艇翻覆案聲稱，陸方強烈譴責台方「暴力執法又刻意隱瞞事實真相」的做法，要求儘管公布真相，嚴懲相關責任人，並應向遇難者家屬道歉。

國台辦晚間以發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿宣稱，14日台灣方面「粗暴對待」大陸漁船致2名漁民遇難事件發生後，台灣有關方面負責人稱海巡人員執法過程並無不當，「企圖掩飾其暴力行徑」；台灣一些人「大放厥詞，態度囂張」。

朱鳳蓮又說，「在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩」。

她聲稱，冰凍三尺，非一日之寒。此次漁船翻覆事件「絕非孤例」。2016年5月民進黨上台以來，台方「粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情」。

朱鳳蓮宣稱，大陸方面「強烈遣責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命暴力執法又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨」。

她又說，「人命關天，公布真相天經地義」。陸方嚴正要求台灣有關方面「盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代」。

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朱鳳蓮表示，大陸將「堅決維護同胞的合法權益」，絕不允許此類事件再度發生。

金門禁止水域14日遭一艘屬「三無船隻」的中國快艇闖入，但在巡防艇追緝時翻覆，造成艇上2人死亡。另2名生還者在接受金門地檢署訊問時，對海巡隊執法程序艸並無意見，但20日返回中國大陸後卻指船隻係遭海巡艇撞翻；海巡署人員則表示，由司法還原真相，靜待偵查結果。（編輯：邱國強）1130221