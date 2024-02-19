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陸快艇案 陸委會：安排2名陸籍人員20日遣返

2024/2/19 20:42（2/19 21:03 更新）
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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國大陸國台辦今表示，泉州市紅十字會等將於明天派人陪同快艇案家屬赴金門接回2名生還者與處理相關事宜。陸委會今晚指出，2名留置陸籍人員依法令安排於明天遣返。

大陸委員會（陸委會）今晚透過書面表示，從14日發生陸方快艇越界違法捕撈不幸翻覆事件以來，即積極協調海洋委員會（海委會）、海巡署與海峽交流基金會（海基會）等機關團體妥適協助罹難者家屬處理相關善後事宜。

陸委會指出，主管機關安排2名留置陸籍人員於20日依相關法令進行遣返，「呼籲陸方有關部門提供相應協助，以利2人順利返陸」。

陸委會強調，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，以利累積善意與良性互動，再次呼籲兩岸互相合作，以理性務實態度共謀策進之道，增進兩岸人民福祉。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今透過書面表示，「福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜」。

朱鳳蓮指出，「台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情」。

中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死；另有2人生還。（編輯：邱國強）1130219

#陸委會
#朱鳳蓮
#國台辦
#兩岸關係
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