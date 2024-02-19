陸快艇案家屬20日抵金門 海基會：派專人前往協助

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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國大陸國台辦宣布，泉州市紅十字會等將於明天派人陪同快艇案家屬赴金門接回2名生還者與處理相關事宜。海基會今天表示，也將派專人趕赴金門提供家屬人道關懷。

財團法人海峽交流基金會（海基會）今天傍晚表示，中國大陸今天下午提供了擬申請赴金門處理善後的家屬與相關人員名單，海基會隨即委託旅行社向移民署金門服務站送件，預定今天發證。

海基會強調，也將派專人趕赴金門，對於20日抵達金門的大陸家屬提供人道關懷，協助處理相關善後事宜。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今天透過書面表示，「福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜」。

朱鳳蓮指出，「台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情」。

中國大陸一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還。（編輯：邱國強）1130219