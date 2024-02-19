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中國海警登檢金廈遊輪 管碧玲：讓人民恐慌令人遺憾

2024/2/19 23:57
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄19日電）金門「金廈遊輪」今天下午遭中國海警強制登船臨檢，海委會主委管碧玲晚間表示，讓人民感到恐慌驚嚇，傷害人民的感情，令人遺憾。

管碧玲今天晚間接受中央社記者訪問表示，此次個案，如今發展成升高到政治的層次，不符合兩岸人民的福祉。基本上也是傷害人民的感情，「何必讓人民感到恐慌驚嚇，覺得遺憾，希望此次事件可以趕快過去」。

管碧玲說，海巡署在海上與對岸合作，共同創造促進兩岸人民福祉的成果，這樣的善意，才是事實。此次個案，相關單位皆有努力善後，配合檢調偵查。透過善意溝通，比較理智的個案處理，一定可以很快解決。

對於死者家屬明天要到金門，管碧玲說，本來打算從台灣派大船載一組人過去，但發生這件事情，擔心大船被誤解，所以本來有一組團隊，要看明天早上的飛機是否可以飛，而她因為立法院總質詢無法過去。

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她還說，海巡署副署長從事發第2天就進駐到現在，並請當地寺廟助亡者誦經，也有設立靈堂，並考慮到2名生還者經過複訊後，可能很快回去，也有讓2名生還者向亡者祭拜。

中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死；另有2人生還。金門「金廈遊輪」今天下午遭中國海警強制登船臨檢，令不少乘客受到驚嚇。（編輯：陳正健）1130219

#中國
#金門
#海巡署
#管碧玲
#海警
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