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中國海警巡查常態化北京持續施壓 學者：慎防擦槍走火

2024/2/19 14:30（2/19 14:42 更新）
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圖為金門禁限制水域。（中央社製圖）
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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國海警局宣布福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查。學者認為，倘若執法船侵入台灣外離島禁限制水域，這是嚴重的挑戰主權行為，對於北京持續施壓，必須慎防擦槍走火。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。中國海警局18日宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動。

台灣大學政治學系副教授陳世民專長於中共軍事等領域，他在今天接受中央社訪問表示，中國海警局做出宣示後勢必有動作，這是可以預期的，關鍵在於其是否刻意擴大事端，倘若執法船進入台灣外離島禁限制水域，將是嚴重的挑釁行為。

陳世民認為，國台辦否認金門禁限制水域存在，透過政治操作否定了台灣主權與執法權力，推進台海內海化；在展開常態化執法巡查行動情況下，倘若確實有執法船進入台灣外離島禁限制水域，這是侵犯主權作為、挑釁意味濃厚。

陳世民指出，在5月20日總統就職日前，中共擾台、施壓作為只會愈來愈多，意圖很明顯，其欲施壓總統就職演說在闡述兩岸關係時，「不會聽到中共不想聽到的」；北京單方面地創造區域不穩定狀態，也有對美國表態意味。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對中央社表示，快艇越界進入金門水域是事實，究竟驅離過程狀況如何，有待海巡署等單位調查、公布，只要在水域範圍內合法、合理執行驅離行動，這是站得住腳的。

「從海峽中線到禁限制水域，大陸在打一場法律戰，這是毫無疑問的」，趙春山指出，從海峽中線模糊化、否定禁限制水域等作為，北京一直在抹除過去兩岸雙方默契，過往雙方默契則是建立在「九二共識」上。

他表示，越線海峽中線、海警船執法巡查被北京「常態化」後，最令人擔心的是擦槍走火事件的發生，這個風險接下來是有增無減。

趙春山認為，北京不會直接衝突、不會直接開戰，不過會持續在法理上挑戰台灣主權，兩岸如何做到危機控管，這是個嚴重的、嚴肅的問題。5月20日總統就職演說內容對於改善兩岸關係沒有幫助；不過至少可以避免兩岸情勢惡化。（編輯：吳柏緯）1130219

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