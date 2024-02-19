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快艇案 陸：泉州紅十字會及家屬20日赴金門善後

2024/2/19 17:24
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（中央社台北19日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，福建省泉州市紅十字會等單位明天將派員陪同金門快艇翻覆事件船員家屬，前往金門接回2名生還者並處理善後。台灣「有關方面」應對家屬及有關人員「提供便利，做好安排」，「配合處理好善後事宜」。

朱鳳蓮今天透過書面聲稱，2月14日台灣「有關方面粗暴對待大陸漁船，致2名漁民遇難惡性事件」發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由「泉州市紅十字會等」派人陪同家屬於20日前往金門，接回2名生還人員，並處理相關善後事宜。

朱鳳蓮聲稱，「台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130219

#金門縣
#朱鳳蓮
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