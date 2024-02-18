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陸海警局宣布廈金海域常態化巡查 國台辦稱支持

2024/2/18 14:33
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（中央社台北18日電）中國海警今天最新宣布，福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動；中國大陸國台辦對此稱「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命」，稱堅決支持巡查行動，保障大陸漁民安全。

中國一艘快艇近日越界闖入金門海域，海巡署追緝拒檢翻覆致2死，中國海警今天最新宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

國台辦發言人朱鳳蓮隨後宣稱，「2月14日台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。」

朱鳳蓮指出，「大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全。我們對此堅決支持。」

大陸國台辦14日晚間對此事件表示，「向台方表達強烈譴責」。17日再稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」。

大陸委員會（陸委會）今則嚴正表示，中共長期縱容「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶違法濫捕，台灣將持續嚴正穩健執法；對於國台辦一再地無端指控、無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，「深表遺憾」。

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陸委會強調，依照兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。（編輯：唐佩君/朱建陵）1130218

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