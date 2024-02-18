中國推白名單救房地產 專家估5大國銀發貸14兆

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（中央社台北18日電）中國政府為挽救陷入債務危機的房地產業，推出專案融資白名單措施，5家大型國有銀行承接逾8200個住宅項目陸續發放貸款，專家預估，貸款總額可能達到人民幣3.2兆元（約新台幣14兆元），其中1/3都是新貸款。

為挽救陷入低迷的房市，中國中央政府1月間下令建立「房地產融資協調機制」。

陸媒澎湃新聞2月15日報導，根據公開訊息，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行6大國有銀行中，除了郵儲銀行未披露獲取、對接的清單項目外，其他5家銀行目前獲取、對接超8200個項目。

美國之音今天報導，所謂對接項目是中國監管機構1月公布的「白名單」計劃的一部分，其目的是選擇一批品質比較好的房地產項目，讓國有銀行提供貸款，向深陷債務危機的房地產業注入維持生存的流動性。

報導指出，中國監管部門1月26日推出「白名單」計劃，這個計劃代表中國監管當局對房地產業政策的重大改變，從先前的「任其自生自滅」的觀望態度，轉向出手挽救的立場。這也反映出中國房地產市場債務危機的嚴重程度和它對整體中國經濟的影響都超出中國當局原先的估計，事情已經到了不出手不行的地步。

另路透社報導，香港銀河-聯昌證券中國研究部主管鄭懷武（Raymond Cheng）認為，「白名單項目進展速度比預期的要快，顯示監管部門這次向銀行施加了很大的壓力，要求它們向開發商貸款。」

鄭懷武預期，這8000多個項目的貸款總額可能會達到3.2兆，其中1/3都是新貸款。

有分析師指出，白名單針對的是專案而不是企業，這就是說，監管部門的著眼點是確保保交樓專案的落實而不是挽救房企，該倒的房企還是會倒下。

目前中國全國已經有數十個城市公布了第一批房地產項目白名單。一座城市少則有數十個項目，多則有上百個。

中國官方透露截至一月底，26個省份的170個城市已經建立城市房地產融資協調機制，並提出了第一批地產項目白名單，涉及項目3218個。（編輯：唐佩君/朱建陵）1130218