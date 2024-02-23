中國房地產危機延燒 首度出現債權人擬向國企討債

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（中央社台北23日電）中國房地產危機蔓延，連具國資背景的企業也難倖免。路透社報導，開發商華南城因無法如期支付千萬美元的債券本金，債權人擬向其大股東之一的國企「特區建發集團」提起訴訟，追討債務。

若債權人正式提告，將是中國2021年爆發房地產危機以來，首度有國企成為法律追討欠款的對象。

路透社報導引述兩名持有華南城債券的債權人表示，由於華南城未能按時支付在2月9日到期，規模達1125萬美元（約新台幣3.56兆元）的債券本金，因此債權人認為海外債券出現違約情形。

另外4名知情人士則在報導中透露，債權人將向負債累累的華南城大股東，也就是隸屬深圳市國資委的「特區建發集團」提起訴訟，要求支付欠款。特區建發集團握有華南城29%的股份。

消息人士稱，目前債權人已經組成了一個「特別小組」，並且委任律師處理相關法律事宜，準備向香港的法院提起針對「特區建發集團」的訴訟。

報導提及，發生違約情形後，債務人的律師代表於20日發函給證監會，認為華南城集團向公眾發布誤導的資訊，以及未能公開發布內幕消息，要求證監會介入調查，是否有隱匿等情形。

據公開資訊，華南城是在2021年底與「特區建發集團」簽訂認購協議，發行33.5億新股，每股港幣0.57元（約新台幣2.3元）。

然而即便獲得國資進場支持，華南城過去兩年間多次未能依約支付到期債務，去年底華南城尋求第3次美元債展期時，就已有債權人表明拒絕接受，並期待國企可以出手穩定大局，最終仍有部分債務展期的提案未獲得通過。

此後華南城的財務狀況並沒有改善，如今再次面對未能即時支付到期債務的違約情形。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130223