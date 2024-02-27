中國房地產財務危機連環爆 債務重整成熱門業務

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（中央社台北27日電）中國房地產開發商接連爆發財務危機，令「債務重整」相關業務需求增加。路透社報導，近期有多家管理顧問、投資銀行在香港增聘人力，擴大債務重整部門的規模。

路透社指出，房地產業是中國經濟的關鍵支柱，然而自2021年以來的強力監管措施，使得流動性風險增加，一家又一家房企陷入財務危機。截至目前，至少已有20家在香港上市的中國房企出現了離岸債券違約情形，必須與債權人進行債務重整談判，否則可能面臨清算。

在這樣的背景之下，部分管理顧問、投資銀行增加了在香港的員工數量，擴大債務重整部門，成為近期香港金融業人力市場中的「亮點」。

報導指出，其中一家企業是總部位在紐約的安邁顧問公司，截至今年1月底，中國相關業務部門的員工人數約260名，較前一年的約200名略為增加。這家公司的兩名董事總經理也在日前被香港法院任命為恆大集團的清算人。

雖然安邁並未證實相關的召募計畫，然而報導引述知情人士表示，這間企業持續建立「債務重整」與「企業績效」部門。

總部位在洛杉磯的投資銀行華利安也正在擴大相關業務規模。報導引述一名公司發言人表示，「在過去一段時間，團隊規模增加了50%以上，相信在中國的市場會有持續成長的機會」。

倫敦徵才顧問公司華德士（Robert Walters）金融服務資深經理柯可蘭（Chris Corcoran）認為，2023年初以來，市場對債務重整專業人士的需求顯著上升，預計今年這個趨勢將持續下去。

報導提及，跨國顧問企業招聘大量債務重整專業人士的情形，與香港和中國大量的投資銀行裁員，形成鮮明對比，而且由於中國的經濟和市場低迷加劇，預計今年裁員速度將會加快。這種悲觀情緒導致香港和中國股票市場受到衝擊，更令香港作為金融中心的前景承受壓力。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130227