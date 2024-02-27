防市場大起大落 中國令各地編製年度住房計劃

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（中央社台北27日電）中國住建部今天通知，要求各地科學編製今明兩年的住房發展年度計劃，要根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源，促進房地產市場供需平衡、結構合理，「防止市場大起大落」。

這項通知並要求，各城市要分別在2024年4月30日前及2025年3月31日前，以適當方式向社會公布當年的住房發展年度計劃及有關情況。

通知指出，住房發展規劃和年度計劃是建立「人、房、地、錢」要素聯動機制的重要抓手。各城市要根據當地實際情況，準確研判住房需求，完善「保障+市場」的住房供應體系。

這項通知提到，要以政府為主保障受薪族群剛性住房需求，以市場為主滿足居民多樣化改善性住房需求，科學編製2024、2025年住房發展年度計劃。

通知要求，各地要科學編制規劃，認真組織實施，「根據人口變化確定住房需求，根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源」，實現「以人定房，以房定地、以房定錢」，促進房地產市場供需平衡、結構合理，「防止市場大起大落」。

這項通知提到，按照要求，住房發展年度計劃要明確年度各類住房及用地供應規模、結構和區位，測算房地產項目合理融資需求。保障性住房要進一步明確供應戶數和戶型結構。且要將房地產市場平穩健康發展、住房保障輪候時間等納入目標管理。（編輯：邱國強）1130227