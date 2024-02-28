許家印「前妻」向次子提告 追討42億元欠款

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（中央社台北28日電）中國恆大集團創辦人許家印「前妻」丁玉梅日前在香港提告，向她的次子許騰鶴追討本金加利息合計逾新台幣42億元的欠款。此舉又被質疑是變相轉移資產，試圖規避債權人追債。

綜合財聯社、星島日報報導，被外界認為已與許家印「技術性離婚」變相脫產的丁玉梅，日前透過律師事務所入稟（上訴）香港高等法院，向她的二兒子許騰鶴追討鉅額欠款。

入稟狀稱，根據原告與被告於2020年6月16日簽訂的貸款協議，被告未在約定還款日向原告人還款，因此原告向被告申索港幣7.3248億元（約新台幣29.6億元），當中包括貸款本金5億元、利息4500萬元及每日逾期利息逾18萬元；以及4097萬美元（約新台幣12.97億元），當中包括本金3000萬元、利息270萬元及每日逾期利息827萬元。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，此舉不排除是丁玉梅和其子許騰鶴利用所掌握的恆大企業內部訊息進行的操作，旨在搶在其他債權人之前轉移資產和維護個人債權。

這不是丁玉梅第一次被認為變相轉移財產。

恆大2021年爆發債務危機，許家印及丁玉梅夫婦共同出售恆大12億股股票套現，兩人持有恆大的股權比例從76.69%下降至67.87%。

隨後有陸媒報導稱，丁玉梅2022年已與許家印辦理離婚。在去年8月14日恆大汽車公告中，丁玉梅被表述為「獨立於本公司及其關聯人士的協力廠商」，而此前丁玉梅在恆大物業2022年度報告中還被稱為「許太太」。

恆大爆雷後出售股票套現，隨後進行離婚操作的許家印夫婦，被外界認為是「技術性離婚」，此舉被質疑是為了將財產轉移至境外。

許家印、丁玉梅婚後育有二子，大兒子許智健畢業於北京清華大學，擁有加拿大永久居留權，曾任恆大地產集團副總裁，負責集團物業、園林等方面管理工作；次子許騰鶴，畢業後進入恆大系統工作多年。

此次被丁玉梅告上法院的許騰鶴，曾主持恆大珠三角分公司業務，後來調任恆大財富總經理。

2023年9月28日，許家印因涉嫌違法犯罪，被採取強制措施。知情人士透露，許騰鶴在許家印被採取強制措施之前已被警方帶走。

報導引述北京金訴律師事務所主任王玉臣指出，丁玉梅向次子追債背後，可能存在三種情況：一是家族成員之間確定存在財產爭議糾紛，訴諸法院；二是變相轉移財產，利用法律訴訟的方式規避債權人的追債，或者進行財產的二次分配或轉移等；三是商業或家族戰略，透過訴訟的方式來達成某種商業或財務上的目的。

王玉臣表示，因目前披露的公開訊息有限，外界很難準確判斷這是不是變相轉移財產，這場訴訟最終的結果如何，以及原告是否能拿到錢，仍有待觀察。

據報導，丁玉梅去年7月已從香港離境不知去向。官方資料顯示，她持有加拿大護照。

根據恆大2022年報，其總負債已達人民幣2.44兆元（約新台幣10兆7360萬元）。這家中國房地產巨頭1月29日已被香港法院裁定強制清算。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130228