中國恆大上市15年被清盤 員工反應平淡

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（中央社台北30日電）中國房地產開發商恆大集團遭強制清盤，恆大廣州總部大部分員工反應平淡，前員工則說，拖到現在才處置，以為還有機會看看不能搶救，突然宣布清盤，感覺應該是放棄治療了。

中國每日經濟新聞今天報導，中國恆大的清盤令構成的影響不僅對債權人、股東、購屋者，當然也包括恆大員工。

一般而言，在香港清盤的公司債項償付順序以員工工資等權益支出優先，依序是有資產擔保的債權人、清盤的開支（包括清盤人的薪酬）、無擔保債權人等。

目前廣州恆大總部還能發薪給員工，但入帳時間不一定準時，薪資比例也不會打折太多，不過近兩年恆大的員工人數已銳減。

估計恆大2022年共流失5萬8077名僱員，總流失率為36%；2021年共流失10萬2340名僱員，總流失率為46%，兩年合計流失超16萬名員工。

截至2023年上半年，剔除恆大汽車和恆大物業後，中國恆大還有員工約2萬4652人，大部分對「清盤」反應比平淡。

不過一位曾在恆大工作5年的前員工則說，去年底剛收到恆大延期交付的建案，雖然交付效果一言難盡，但他只能安慰自己能交就不錯了。

這位前員工指出，清盤前他對恆大也還抱有期望，「以為拖到現在才處置，是想看看還能不能搶救」，突然宣布清盤，感覺應該是放棄治療了。

這位前員工還說，只是心疼還沒收房的業主和理財客戶，「我家裡人也買了不少的恆大理財產品，一直不敢問他們收回了多少錢」。

另個前員工徐迪（化名）表示：「很多員工即便離職了，也仍然有不少理財產品沒有兌現。無論如何，還是希望恆大能兌現兩年前對所有投資者、業主、供應商的承諾。」

他說，親戚還買了恆大的房子，好在交付了，只是當時那個專案賣車位的策略是先付全款，8年後退，這個錢怕是要不回來了。

眼看老東家被清盤，徐迪感嘆：「最大的感悟用一句常用的話來描述就是『眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了』，許老闆和恆大曾經無比輝煌，這一切關於權力和財富的落幕也許值得整個行業來一起反思。」

報導說，恆大創辦人許家印2009年11月5日上午9時30分端著香檳杯，站在香港交易所2樓大廳，中國恆大從此正式在香港上市。

當天恆大股價以每股港幣4.7元（約新台幣20元）收盤，高出招股價34.3%，市值超過700億元，成為在港上市的最大中國民營房企。

2016年5月，恆大把上市公司的名稱由原來的「恆大地產集團有限公司」變更「中國恆大集團」，企業版圖拓展至金融、網路、文化旅遊、健康、農牧等領域。

2017年，中國恆大公布數據「亮眼」財報，總資產人民幣1兆7618億元（下同，約新台幣7兆6608億元），年增30.4%，居業界第一；毛利1123億元，年增88.9%；核心淨利405億元。

當年公布的「胡潤百富榜」，59歲的許家印以財富達2900億元首次成為中國首富，並於2018年宣布，到2020年底，恆大要實現總資產3兆，年銷售規模8000億元，年利稅1500億元的目標。

但2021年，中國恆大浮現資金流動性問題，許家印獲得朋友圈共17家投資者馳援，其中包括連浩民旗下的佳盛環球有限公司（以下簡稱佳盛環球），而佳盛環球如今卻是中國恆大的清盤呈請人。

2022年3月22日，中國恆大、恆大物業及恆大汽車三家恆大系上市公司宣布將延期發布2021年年報，由此開啟長達500餘天的停牌（股票暫停交易）。

延後揭露的財報，也讓中國恆大這兩年的經營數據暴露在大眾眼前。2021年和2022年，中國恆大淨虧損達8120億元。

2023年上半年，中國恆大實現收入1281億8000萬元，毛利98億元，期內經營性虧損173億8000萬元，非經營性虧損（包括訴訟、土地收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150億3000萬元。

外加所得稅開支68億4000萬元，淨虧損合計392億5000萬元，估計總負債高達2兆3882億元，總資產為1兆7439億元。

而香港高等法院在清盤判決書正是引用上述數據，佐證中國恆大已嚴重資不抵債，無力償還債務已是不爭事實，於是在昨天頒布強制清盤令。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130130