中國屋主轉「經營貸」還款降利息支出 可能擴大金融風險

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（中央社台北2日電）中國房貸利率下調，以較高利率貸款購房的民眾為減少利息支出，選擇「房貸轉經營貸」。雖然存在資金鏈斷裂、違法等疑慮，然而為了降低開支，加上銀行為了業務而默許，造成金融風險擴大。

綜合第一財經、證券時報報導，在鼓勵購房，刺激市場活絡的「主旋律」之下，中國各大銀行從去年下半年起陸續下調房貸利率。然而這樣的情形對於以較高利率貸款購房的民眾而言是相對不樂見的。因此，原本就存在的「房貸置換」市場不但沒有因為官方管制而消失，貸款仲介等行為更加積極。

報導指出，經營貸違規進入房地產市場是多年的「痼疾」，貸款仲介之所以敢拍胸脯保證放貸，是因為背後有一套完整的分工系統，而且應當負起把關責任的銀行為了增加貸款業務，也因此睜隻眼閉隻眼。

「房貸轉經營貸」帶來的利差存在吸引力，一名在深圳從事貸款仲介業務的人士提到，即便房貸利率下調，當地銀行最多只能給到4.1%，但是如果以經營貸方式貸款，可以壓到3%，中間就有了利差。

報導另引述一名轉貸的民眾表示，原本的房貸利率超過5.1%，然而轉成經營貸的利率為3.1%，利差約2%。以貸款人民幣500萬元來說，每年少了10萬元利息支出。整體而言，市場目前普遍轉貸後的利差大約落在1.2%到1.75%左右。

「房貸轉經營貸」雖然具有不小的吸引力，但屬於違規事項，中國的監管部門一直採取相關政策。去年上半年，銀行業因各種違法違規所收到監管罰單有1928張，其中不乏「小微企業貸款統計資料不真實」、「小微企業貸款資金被挪用於房地產領域」等情形。

報導也引述業內人士指出，這一輪轉貸高峰落在2022年，按普遍還款期限3年計算，明年將會出現轉貸者的續貸高峰期。已有仲介公司開始提前備戰，藉由提前續貸等方式，避免因為房屋市場價值下降而導致可貸金額縮水，進而影響營運。然而即便如此，續貸的過程中仍會有資金斷鏈的風險。

法治日報報導提到，「房貸轉經營貸」不但擾亂金融市場秩序，而且可能對購房者的信用產生不可逆的影響。監管部門應加強貸款資訊共享，及時了解經營貸款的具體流向，發現違規流入房地產市場的行為，要立即查處，並予以處罰。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1130202