中國多地調整房市限購 專家：2024是全面鬆綁年

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（中央社台北30日電）中國政府為了提振房地產市場，賦予各地因地制宜調整房地產政策權，近期廣州、蘇州及上海相繼調整限購政策，專家認為，2024年將是限購全面放鬆的重要一年。

中國2023年房屋新開工面積年減2成，陸媒評論，房地產業存在「失速」現象。面對房市危機，中國住建部稍早前召開城市房地產融資協調機制部署會。會議提出，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

近期由廣州拉開城市放鬆限購的序幕，推動優化調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺以上（約36.3坪以上）住房，不納入限購範圍；另外，商業服務類物業不再限定轉讓對象。

蘇州今天也宣布全面取消限購，買房不再審核購房資格，但新房限售政策仍為2年。

同日，上海也宣布優化住房限購政策，自1月31日起，在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年及以上的非上海市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。

陸媒第一財經今天報導，易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州、蘇州兩城接連放鬆限購，說明「2024年是限購全面放鬆的重要一年」，將有別於2023年的局部放鬆邏輯，預計將為2024年房地產市場的活躍提供良好的環境。

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克而瑞的區域調研顯示，對於限購鬆綁的新政，廣州、佛山目前多個房企展開針對性宣傳行動，但周末以零星成交為主，均為舊客轉化，預計政策利多需要時間發酵，伴隨多個市區新建案上市，真正的改善購買力將在春節後釋放。

中指研究院華南分院總經理楊紅俠表示，新政之後，廣州整體成交表現暫不明顯，加上春節返鄉影響，預計2月底至3月市場成交才可能有明顯回升，屆時政策效果顯現更加明顯一些。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130130