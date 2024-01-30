中國融資房產業政策瞬變 專家：先前效率打折扣

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國官方將提房產專案融資白名單，符合條件者可爭取貸款。專家認為，穩定供給端是改善消費端預期的基礎，融資對象由企業調整為專案，顯示先前政策確實有效率打折扣的問題。

中國住房和城鄉建設部（住建部）日前召開城市房地產融資協調機制部署會，會上提到，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產專案開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

中新網30日評論指出，這場會議可謂「重磅」、「權威」，被視作了解下一階段房地產工作部署風向球。目前房地產市場問題在於供給、需求兩端彼此矛盾，相關部門措施方向，正是在改善需求預期、做好供給兩者間落差。

「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」在去年10月底中央金融工作會議被首次提出，後來成為房地產企業融資支持重要準則；住建部近來措施將支持對象從「企業」轉為「專案」。

評論引述易居研究院研究總監嚴躍進的意見表示，政府近年推動融資政策歷經「維護住房消費者合法權益」、「金融16條」、「三個不低於」等階段，目前進入「融資協調機制」新階段；這些變化說明了，過去融資支持政策有效率打折扣問題，不能直達專案端。

嚴躍進認為，政策基於情勢變化做了新的部署，透過地方政府協調作用，將可促進房地產市場、融資政策有更好的結合。

中指研究院企業研究總監劉水認為，精準地支持房地產項目融資，這將有助於房地產業走穩。優質房地產專案可加快審批流程；暫時遇到困難的專案獲得融資支持，將有助於減少專案交付風險、改善行業預期、釋放房地產需求，有利於房地產市場穩定。

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諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，預計2024年政策將延續寬鬆基調，房貸利率、首付比率今年仍有下調可能，各地將針對自身情況進行不同幅度調整。

住建部、金融監管總局12日發布「住房城鄉建設部金融監管總局關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，內容指出各地級及以上城市建立房地產融資協調機制，由城市政府分管住房城鄉建設負責人擔任組長，金融監管總局派員為小組成員；篩選可以給予融資支持的房地產項目名單，推送給金融機構。（編輯：曹宇帆）1130130