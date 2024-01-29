喊了2個多月 中國住建部：房產白名單月底釋出

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（中央社記者李雅雯台北29日電）中國住建部釋出訊息，預計1月底前提出第一批房產專案融資白名單，將可爭取貸款；專家剖析，這波工作強調「支持專案合理融資需求」，不是支持「企業」，針對性加強了。

中國住房和城鄉建設部（住建部）26日召開城市房地產融資協調機制部署會，會上提到，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產專案開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

會議提到，針對目前部分房地產項目融資難題，各地要以專案為物件，抓緊研究，提出可以給予融資支持的房地產專案名單，協調行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。

會議強調，信貸資金要確保封閉運行、合規使用，堅決防止挪用。省級層面要跟蹤監測落實情況，加強督促指導；國家層面將建立城市房地產融資協調機制專案資訊平台，實行週調度、月通報，「本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款」。

這場會議透露出兩大重要訊息，一為對於目前部分房地產融資名單將循「支持專案」方向，不是支持房地產企業；另一為在1月底前，將釋出第一批項目名單。

中國銀行保險報今天報導引述上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進的看法指出，從官方釋出訊息可看出，融資協調工作關鍵將落在盤點房地產專案，這與先前所提白名單制度有些差別；先前是從房企角度進行，現在採用專案，針對性更強了，兼顧企業融資、房屋交付兩個方向。

中國房地產市場疲軟，數家房地產企業面臨資金困難，民眾對於房地產市場信心有待振興；房地產企業融資白名單相關討論起於去年11月。

中國有關部門去年11月17日召開金融機構座談會，彼時提及「一視同仁地滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」；在金融機構座談會後，市場消息指出，政府正草擬有資格獲得融資的房地產企業白名單。

金融機構座談會所提內容呼應了去年10月底於北京召開的中共中央金融工作會議所提重點—「健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。（編輯：曹宇帆）1130129