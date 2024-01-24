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中國央行宣布設立信貸市場司

2024/1/24 16:16
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（中央社台北24日電）中國人民銀行（央行）行長潘功勝今天表示，人行將設立信貸市場司，「重點做好五篇大文章相關工作」。中共中央金融工作會議去年底提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字（位）金融五篇大文章。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，潘功勝下午在中國國務院新聞辦公室記者會作了上述宣布。

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潘功勝說，人行去年進一步提升了貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，普惠小微、科技型中小企業、製造業中長期、綠色貸款增速都明顯高於各項貸款平均增速。

他表示，人行今年將加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，下一步將繼續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加強工具創新，繼續引導金融機構做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字（位）金融「五篇大文章」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1130124

#人行
#中國國務院新聞辦公室
#潘功勝
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