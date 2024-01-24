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信心喊話穩經濟 中國官方3天將連開4場記者會

2024/1/24 10:00
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（中央社記者邱國強北京24日電）在陸股連日來表現疲軟、滬指更跌破2800點影響中國民眾對經濟的信心下，中國官方今天起接連3天密集安排4場與經濟、金融工作相關的記者會，其中2場更由部長級官員親自出席，頗有信心喊話的意味。

澎湃新聞報導，根據中國國務院新聞辦公室本週發布的預告顯示，國新辦今天至26日將連續舉行4場相關記者會。首先登場的是今天上午10時，由國務院國有資產監督管理委員會副主任袁野說明「聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展」的有關情況。

第2場則是在今天下午3時，由中國人民銀行行長潘功勝、中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局長朱鶴新、中國人民銀行副行長宣昌能說明「貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展」的有關情況。

第3場安排在25日下午3時，由中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企說明「金融服務經濟社會高質量發展」的有關情況。

第4場則安排在26日下午3時，由中國商務部長王文濤介紹「穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破」的有關情況。（編輯：周慧盈）1130124

#中國
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