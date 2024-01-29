港媒：中國恆大被高等法院頒布強制清盤令

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（中央社記者張謙香港29日電）香港無線電視報導，中國大型房企恆大集團今早遭香港高等法院頒布強制清盤令。

恆大集團股價今早在港股開盤後曾微升，但之後下跌並暫停買賣，停止交易前報港幣0.163元，下挫20.87%。恆大汽車和恆大物業也中途停牌。

恆大集團是中國大型房地產開發商，前年初開始陷入債務危機後，一直嘗試與境外債權人商討債務重組協議，但最終無法達成，債權人向高院申請清盤令，而法庭經過多次延宕審訊後，今早終於頒下清盤令。

另據報導，這次法庭頒下的清盤令只涉及恆大集團，與其旗下公司無關，但這些企業的股票已同時暫停買賣，個別分析師預期，這些企業的前景也不太好。

對於恆大集團最終清盤，有市場分析師指出，事件已延宕多時，從目前港股反應來看，似乎對港股衝擊有限。

分析師並預期北京可能會出手協助同樣面對債務危機的其他中國大陸房企，因此，短期內應該不會出現類似大陸房企的清盤個案。

分析師認為，在恆大集團清盤後，已購買恆大集團股票的小投資者將會損失慘重，所有投資可能歸零。（編輯：陳鎧妤）1130129