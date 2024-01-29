恆大集團回應清盤令：穩步推進保交樓

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（中央社台北29日電）中國恆大集團今天被香港高等法院下清盤令。恆大集團執行總裁肖恩回應表示，集團會在保障境內外債權人合法權益下，穩步推進集團業務正常經營，並盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進「保交樓」等重點工作。

據陸媒21世紀經濟報導，肖恩回應中國恆大被香港高等法院頒令清盤時表示，對於此次境外清盤呈請，集團和中國恆大已盡全力抗辯。

他表示，客觀上集團經營面臨巨大困難、資源極其有限，同時債權人初步投票情況並沒有達到預期，各類不確定性不斷強化，以致債務重組方案最終難以落地。

他說，接下來集團將採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。

他表示，目前恆大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，並將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，盡力依法公平推進各項工作。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130129