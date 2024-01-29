專家形容恆大清盤前所未見 屬標誌性案例

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（中央社記者張謙香港29日電）香港高等法院今天頒令中國大型房企恆大集團清盤。有專家表示，恆大管理權可能交予清盤人及專業人士，股份可能面臨長時間停牌；他又形容這次清盤前所未見，是具標誌性的案例。

港股分析師普遍估計恆大清盤過程需要5年，官方香港電台引述會計公司立信德豪董事兼業務發展及市場總監林鴻恩說，這是合理及偏向樂觀的估算。

他表示，恆大資產涉及境內及境外，在核實資產數目及價值、相關權益現況，以至分別與業權人及債權人商討債務處理方式等，都需要時間處理。

林鴻恩說，恆大的大部分資產及債權人都在中國大陸，這增加了清盤的複雜性，因為清盤人需要與中國大陸律師配合，由律師負責走訪不同地方的政府或機構，以處理資產和負債方面的工作。

他指出，中國大陸多個省市和地方政府或涉及不同法院的法律程序，過程需時，也增加清盤的難度。

林鴻恩並形容，「今（這）次清盤是前所未見、具標誌性的案例。」（編輯：周慧盈）1130129