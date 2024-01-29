恆大清盤 專家稱並非徹底沒有轉圜餘地

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（中央社台北29日電）香港高院今天頒令中國大型房企恆大集團清盤。有專家說，這不意味徹底沒有轉圜餘地，某些情況下，債務人可能與債權人達成債務重組協議，以避免破產清算，或尋求其他解決方案重組財務狀況；但也有專家指「清盤情形下重組幾無基礎」。

總部位在香港的鳳凰網今天引述上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，這意味著香港高等法院已確認了恆大破產申請的有效性，並將進一步處理債務人財產和債務，將債務人資產轉換為現金，用於償還債務。

李旻進一步表示，這並不意味徹底沒有回轉的餘地，因為破產清算可以有不同結果。在某些情況下，債務人可能會與債權人達成債務重組協議，以避免破產清算，或者尋求其他解決方案來重組其財務狀況。

上海正策律師董毅智則認為，中國恆大很可能會繼續上訴，「但這也不影響其破產清算的進程」。恆大主要重大資產大部分還在中國國內，涉及到清算和執行，終究還是要落在中國法律的框架下。

對於在中國大陸買了恆大預售屋的業主來說，董毅智指不會有太大影響，因為中國大陸有「保交樓」政策，而且很多恆大建案的開發主體都相對獨立，境外債權人無權處理。

值得注意的是，根據中國最高人民法院先前公告，「最高人民法院關於商品房消費者權利保護問題的批覆」自2023年4月20日起施行。這項批覆對商品房消費者在停工建案中的權利順位問題作出明確司法解釋，也就是在相應條件下，商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，都優先於其他債權。

也有專家指「清盤情形下重組幾無基礎」。

陸媒「21世紀經濟報導」援引一名熟悉跨境重組的香港知名會計師事務所資深合夥人表示，從歷年市場案例來看，恆大被清盤與公司規模和債務複雜程度並無直接因果關係，關鍵原因應是公司自發生債務危機以來，陸續被揭發資金違規占用、違規擔保等重大財務及管理問題。

此外，這名專家說，市場輿論也對恆大長期虛假誇大數千億收入等方面高度關注，近期更有創辦人許家印及恆大財富管理公司管理人員因涉嫌違法被執行刑事強制措施，印證了恆大集團內部管理出現長期混亂失控甚至觸犯法律的情況。

在香港上市的中國恆大於2021年首次出現境外債務違約，之後多次與債權人交涉未能達成重組協議，最終在2022年6月被登記地為太平洋島國薩摩亞的債權人佳盛環球（Top Shine Global）申請清盤，期間聆訊多次延期。（編輯：周慧盈/張淑伶）1130129