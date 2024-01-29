中國房地產失速 陸媒：需更多更精準支持措施

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（中央社台北29日電）中國2023年房屋新開工面積年減2成，陸媒評論，房地產產業存在「失速」現象，需要更多更精準支持措施提振，讓金融機構「盡職免責」，更多「放權」給地方調控，讓市場各方感受到春江水暖。

陸媒第一財經今天刊出評論，指房地產是促進經濟發展的重要支柱產業，現在面臨著不少困難，包括一些房地產企業陷入發展的困境。雖然國家層面對房地產提出不少支持措施，但房地產業仍處在調整之中，或者說是深度調整之中。

根據國家統計局資訊，2023年，中國全國房地產開發投資金額年減9.6%；房地產開發企業房屋施工面積年減7.2%；房屋新開工面積年減20.4%。

評論指出，相關數據的下降幅度說明，房地產產業存在「失速」現象，而這種「失速」會帶來深層次影響；讓一個石塊漂浮在水面上重要的是給它速度，一旦失速就會沈入水底，因此需要更多更精準支持措施。

繼先前住房城鄉建設部、國家金融監督管理總局共同發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」後；2024年1月26日，國家金融監管總局和住房城鄉建設部再次聯手，部署更加精準支持房地產項目合理融資需求工作，兩項政策距離不到半個月的時間，可見工作的重要性和緊迫性。

其中觀察住房城鄉建設部召開的融資協調機制部署會議，顯示今後將陸續建立起項目「白名單」制度，若項目資產負債合理，及可以實現可持續運營，金融構對這樣的項目發放貸款，只要盡職盡責就可以免除相應責任，無疑會激發出銀行等金融機構的活力，從不敢作為到努力作為。

至於另一個房地產融資協調機制部署會議強調，地級及以上城市人民政府要切實發揮帶頭協調作用，要及時研判房地產市場形勢和房地產融資需求，強化統籌謀劃，細化政策措施。這裡雖然說的是房地產金融方面，但也賦予了地方上更多的「協調權力」。

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例如，許多地方在限購方面都在放鬆。1月27日，廣州市發布通知，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺（約36坪）以上住房，不納入限購範圍。廣州也成為一線城市中首個部分放開中心城區限購的城市。

評論表示，金融機構「盡職免責」，以及對地方更多「放權」進行房地產調控、因地制宜等，都是很好的支持措施。要建立起市場信心，讓市場各方感受到春江水暖，需要更多支持性政策，並且讓這些政策更加精準，更加有效。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130129