恆大集團將遭強制清算 金管會：投信基金零曝險

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（中央社記者謝方娪台北30日電）香港高等法院29日向中國恆大發出清算令，一旦生效，恆大就必須進入清算程序。金管會今天公布，自2023年11月底起，投信基金即已無持有恆大股票或債券曝險部位。

金管會先前曾公布，截至2023年8月底止，共14檔投信基金持有恆大曝險部位，曝險達新台幣0.47億元。不過，金管會今天揭露，截至2023年12月底止，投信基金並無持有恆大股票或債券曝險部位。

金管會進一步提到，實際上，自2023年11月底起，投信基金對恆大即已零曝險。（編輯：張良知）1130130