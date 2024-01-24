分析：碧桂園拋售資產逾219億 砸鍋賣鐵拚自救

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（中央社台北24日電）陷入債務困境的中國地產開發商碧桂園近期拋售資產近人民幣50億元（下同，逾新台幣219億元），分析指出，這是碧桂園砸鍋賣鐵力拚自救，因此加速拋售資產。

中國媒體21世紀商業評論今天報導，1月22日，碧桂園在廣州產權交易所掛牌5個資產轉讓項目，合計擬轉讓價格高達38億1800萬元。

這些項目均位於廣州，包含辦公室、辦公大樓、飯店、公寓大樓等多種物業，全部產權清晰，業內人士預計，變現速度會相對快。

報導說，碧桂園澳洲子公司Risland Australia上週擬出售雪梨剩餘所持地皮，出價2億4000萬澳幣（約新台幣49億5700萬元，人民幣11億3800萬元）。

這是碧桂園在澳的最後一個項目，公司透露，項目正在接洽中，若一切順利，交易預計上半年完成，初步統計，2024年元月1月還沒結束，碧桂園拋售的國內外資產已近50億元。

若併計去年12月中旬，碧桂園清倉「萬達系」股權的30億6850萬元，則回籠近80億，對於流動資金吃緊的碧桂園而言，這是頭等大事。

陷入經營困境的碧桂園去年12月宣布，4名主管決定自砍年薪，其中之一由人民幣300萬降至12萬。

當時董事局主席楊惠妍宣示：「家族肯定會『砸鍋賣鐵』支持公司的，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。」

21世紀商業評論的報導說，如今碧桂園加速出售資產，砸鍋賣鐵，只為自救。

不過今年上半年，碧桂園的外債壓力依然不小。企業預警通顯示，目前碧桂園存續的美元債共15支，餘額達99億1000萬美元（約新台幣310億元），因此確保現金流，關鍵還是在於拓展銷售。

但去年碧桂園實現權益銷售金額1742億8000萬元，年減超5成，情況不太樂觀，公司預計，今年市場仍低迷。

楊惠妍說：「2024年公司預計交付量超48萬套（間），仍然是天量的交付任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。」（編輯：曹宇帆/張淑伶）1130124