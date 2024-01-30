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恆大市值僅剩約87億 清盤人：考慮任何重組可能

2024/1/30 12:00（1/30 13:32 更新）
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中國恆大市值目前僅剩約新台幣87億元。（共同社）
中國恆大市值目前僅剩約新台幣87億元。（共同社）
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（中央社台北30日電）香港高等法院昨天頒布中國恆大集團強制清盤令並委任清盤人，因目前恆大市值僅剩港幣22億元（約新台幣87億元），清盤人說，將考慮任何重組可能，並期盼與恆大合作達成解決方案。

中國媒體證券時報旗下官方帳號e公司今天報導，中國恆大昨晚發佈公告，確認香港高等法院頒布清盤令，以及被法院任命的清盤人。

不過對投資人而言，從1月29日上午10時18分起，恆大的股票再度暫停交易，此前中國恆大的總市值僅剩港幣22億元。

根據去年9月間中國媒體報導，公開資訊顯示，三家恆大系公司總市值最高峰曾達港幣1兆3622億元。

據中國恆大發布的公告，香港高等法院29日頒布中國恆大的強制清盤令，並委任安邁顧問有限公司董事總經理杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩，擔任恆大的共同和個別清盤人。

中國恆大表示，公司將遵照上市規則，並就清盤的任何最新發展，另行刊發公告。

值得注意的是，中國恆大發布的公告，不再由「中國恆大集團主席許家印」署名，也不是許家印被採取強制措施後的「中國恆大集團執行董事肖恩」，而是杜艾迪及黃詠詩，顯示兩人正式代表進入清盤程序的恆大。

黃詠詩接受香港媒體訪問表示，將全力指導恆大業務持續運作，首要任務是盡可能保留重組或繼續營運恆大，並有系統保留恆大的價值，增加債權人及其他權益人可還款的機會，並於清盤程序框架內，考慮任何可行的重組方案。

她說，高等法院頒布的清盤令僅針對母公司中國恆大集團，不至於影響集團旗下附屬公司的運作，特別是在中國大陸營運的附屬公司不會直接受清盤令影響，希望跟恆大現有管理層合作，達成解決方案。

中國政法大學教授李曙光受訪說，中國恆大被頒布清盤令，對境內債券持有人權益的直接影響有限。

他表示，這是因為中國恆大是恆大集團在境外的頂層控股平台公司，集團內每家公司都是獨立法人主體，中國恆大被清盤，不意味著對集團境內業務造成直接影響。

李曙光說，另一方面，境內債券持有人為恆大地產的債權人，目前境外股東權益價值已實質清零，境內債權人可依據債權金額依法享有恆大地產有關資產，而債券持有人可依中國法律規定維護權利。

不過德勤中國副主席黎嘉恩分析，恆大遭到清盤也可能造成房地產業的「骨牌效應」，使得若干正面臨債務重組的房企感到灰心，畢竟中國經濟仍然未恢復，要有好的重組方案並非易事。

致同會計師事務所重整服務董事總經理吳宓指出，因恆大的資產大部分在中國大陸，跨境清算難，何況恆大在中國也有債務和債權人，需要處理他們的問題後，才能把有價值的資產回流至控股公司，可能至少得耗時5年。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130130

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