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中國恆大遭清算 保交樓前景不明令購房者憂心

2024/1/30 12:30（1/30 13:32 更新）
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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國房地產開發商恆大集團遭強制清算，不少購房人擔心權益受損。雖在官方強調「保交樓」努力不受影響，然而清算帶來的財務壓力及債權恐慌，可能拖累保交樓的進度。

香港高等法院29日向中國恆大發出清算令，並且任命安邁企業諮訊公司董事總經理黃詠詩為清算人。黃詠詩表示，將維持恆大的正常運作，也會盡量保留恆大業務、價值和債權人獲得還款的機會，同時考慮任何可行的重組方案。

在恆大集團被強制清算後，保交樓的進度是否受到影響同樣引起市場關注，不少購房者更擔心因此「血本無歸」。

綜合香港經濟日報、香港電台、每日經濟新聞與美國之音報導，恆大在全中國的「爛尾樓」建案粗估超過1300個，至少涉及162萬戶，恆大遭清算，後續可能引發龐大的雪球效應。

報導引述香港致同會計師事務所的重整服務董事總經理吳宓分析，本次的清算只是針對恆大的母公司，旗下的子公司為獨立法人，並不在這次的清算令範圍。這代表並非全部的在建項目都會受到清算的影響，然而債權人能否主張權益，仍需端看每間子公司的運作模式與當時簽訂的合約內容，只不過「母公司被清算，多少會影響子公司舉債及營運情形」。

至於債權的優先順序，一般而言，扣除如律師費、訴訟相關費用等一般開支後，剩餘資產將依序分配優先債權人、一般無抵押債權人，接著無抵押債權利息，最後剩餘為股權人。

吳宓表示，購屋者等業主一般而言視為普通債權人，與供應商相同，會接在優先債權人之後，然而仍須注意有沒有抵押品、建案的狀況與簽約對象等而定。

另有分析指出，根據中國發布的「最高人民法院關於商品房消費者權利保護問題的批復」，購買預售屋的購屋者擁有「超級優先權」，無論是要求交付房屋還是返還金錢，都優先於承包商等工程建設單位或其他債權人，「因此就算恆大集團財務回天乏術，但天塌不下來，保交樓仍有機會」。

報導另引述野村證券首席經濟學家陸挺的看法指出，中國的房市問題無法靠商業銀行貸款拯救，「北京恐須扮演最後的出資方角色來挽救房市、保交樓」，若北京不願從根本解決保交樓，爛尾樓的問題，今年恐危及社會穩定，反之則可提高建材和建築工人的需求，刺激房市並促進金融穩定。（編輯：呂佳蓉）1130130

#恆大集團
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