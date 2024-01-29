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香港高院委任恆大清盤人 恆大系股票暫停交易

2024/1/29 17:22（1/29 18:47 更新）
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（中央社記者張謙香港29日電）中國大型房企恆大集團遭清盤，香港高等法院已委任清盤人，恆大系股票全部暫停買賣。

高院今早頒下恆大集團清盤令後，恆大及旗下公司即時停牌（暫停交易），恆大停牌前報港幣0.163元，跌近20.87%；恆大物業報0.39元，跌2.5%；恆大汽車報0.229元，跌18%。

根據商業電台從法庭發出的報導，高院委任安邁企業諮訊公司董事總經理黃詠詩為清盤人；黃詠詩在聆訊後表示，將維持恆大的正常運作，也會盡量保留恆大業務、價值和債權人獲得還款的機會，同時考慮任何可行的重組方案。

黃詠詩強調，清盤令只針對恆大集團，不影響其附屬公司及在大陸的公司。（編輯：張淑伶）1130129

#高院
#恆大集團
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